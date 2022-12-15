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В Святогорске и Лимане возобновили электроснабжение

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В деоккупированных Святогорске и Лимане Донецкой области возобновили электроснабжение. В других населённых пунктах продолжают работать ремонтные бригады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Цитата

"Деоккупированные населенные пункты возвращают к жизни. Лиман, Святогорск уже со светом. Работы усложняются из-за заминирования", - написал он.

Детали 

По его словам, в регионе функционируют "Пункты Несокрушимости", а также работают пункты безвозмездной выдачи дров для населения. Все жители деоккупированных территорий могут воспользоваться этой опцией бесплатно.

Дополнение

4 октября в Лимане Донецкой области торжественно подняли украинский флаг.

В сентябре Святогорск перешел под контроль Вооруженных сил Украины. 

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