В Святогорске и Лимане возобновили электроснабжение

Цитата

"Деоккупированные населенные пункты возвращают к жизни. Лиман, Святогорск уже со светом. Работы усложняются из-за заминирования", - написал он.

Детали

По его словам, в регионе функционируют "Пункты Несокрушимости", а также работают пункты безвозмездной выдачи дров для населения. Все жители деоккупированных территорий могут воспользоваться этой опцией бесплатно.

Дополнение

4 октября в Лимане Донецкой области торжественно подняли украинский флаг.

В сентябре Святогорск перешел под контроль Вооруженных сил Украины.