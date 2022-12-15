У Святогірську та Лимані відновили електропостачання

Цитата

"Деокуповані населені пункти повертають до життя. Лиман, Святогірськ вже зі світлом. Роботи ускладнюються через замінування", - написав він.

Деталі

За його словами, в регіоні функціонують "Пункти Незламності", а також працюють пункти безоплатної видачі дров для населення. Всі жителі деокупованих територій можуть скористатися цією опцією безкоштовно.

Доповнення

4 жовтня у Лимані Донецької області урочисто підняли український прапор.

У вересні Святогірськ перейшов під контроль Збройних сил України.