У Святогірську та Лимані відновили електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У деокупованих Святогірську та Лимані Донецької області відновили електропостачання. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.
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"Деокуповані населені пункти повертають до життя. Лиман, Святогірськ вже зі світлом. Роботи ускладнюються через замінування", - написав він.
Деталі
За його словами, в регіоні функціонують "Пункти Незламності", а також працюють пункти безоплатної видачі дров для населення. Всі жителі деокупованих територій можуть скористатися цією опцією безкоштовно.
Доповнення
4 жовтня у Лимані Донецької області урочисто підняли український прапор.
У вересні Святогірськ перейшов під контроль Збройних сил України.