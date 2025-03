В Стамбуле на митинг главного оппонента Эрдогана вышли 5 млн человек

"Я смотрю на вас со сцены в Бешикташе, вы выглядите так прекрасно. Стамбул похож на маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле - 5 млн людей", - сказал Индже.

Он также отметил, что на митингах в Анкаре и Измире на акции вышли 2 и 3 миллиона человек соответственно.

Фото из грандиозных митингов Индже обнародуют и пользователи соцсетей.

Как сообщал УНН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время предвыборного выступления на национальном телевидении сравнил себя с Путиным по продолжительности пребывания у власти.

On the final day of campaigning before tomorrow's #TurkeyElections , CHP presidential candidate Muharrem Ince garners another massive crowd , this time in Istanbul pic.twitter.com/VgkPuqXNw4

- Raziye Akkoç (@RazAkkoc) 23 июня 2018