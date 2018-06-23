У Стамбулі на мітинг головного опонента Ердогана вийшли 5 мільйонів людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Напередодні президентських виборів у Туреччині, мільйони людей вийшли на мітинг на підтримку головного опонента турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії. На такий мітинг в Стамбулі у суботу вийшло близько 5 мільйонів людей, заявив під час свого виступу сам Індже, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
"Я дивлюсь на вас зі сцени у Малтепі, ви виглядаєте так прекрасно. Стамбул схожий на макове поле. Чудово було в Ізмірі, Анкарі. Та у Стамбулі – 5 мільйонів людей", - сказав Індже.
Він також зазначив, що на мітингах в Анкарі та Ізмірі на акції вийшли 2 і 3 мільйони осіб відповідно.
Фото з грандіозних мітингів Індже оприлюднюють і користувачі соцмереж.
Як повідомляв УНН, Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час передвиборного виступу на національному телебаченні порівняв себе з Путіним за тривалістю перебування при владі.
On the final day of campaigning before tomorrow’s #TurkeyElections, CHP presidential candidate Muharrem Ince garners another massive crowd, this time in Istanbul pic.twitter.com/VgkPuqXNw4— Raziye Akkoç (@RazAkkoc) 23 червня 2018 р.