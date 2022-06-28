В США с рельсов сошел пассажирский поезд, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В американском штате Миссури поезд Amtrak с более чем 200 пассажирами сошел с рельсов врезавшись в самосвал на неконтролируемом переезде. В результате аварии погибли три человека, полсотни нуждались в медицинской помощи. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Как отмечается, восемь вагонов и два локомотива сошли с рельсов и упали в поле вдоль железнодорожного пути. Устоял только один вагон. Пассажиры были эвакуированы с места аварии через окна.
Позже прибыли десятки спасательных машин и несколько вертолетов. В сети стали появляться видео с места железнодорожной катастрофы.
Всего в поезде, следовавшем из Лос-Анджелеса в Чикаго, находились 243 пассажира и десяток членов экипажа. Причины аварии будет устанавливаться специальной комиссией.
Напомним
В Чехии сверхскоростной поезд столкнулся с паровозом: 1 человек погиб, 5 ранены.
BREAKING: An #Amtrak трейл должен был разрушен после езды на дорожный двигатель близ Mendon в центральной Missouri. Amtrak says they were around 243 passengers onboard with "early reports of injuries."
Video from Rob Nightingale#KAKEnewspic.twitter.com/rB9QP98mkh