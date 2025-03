В США с рельсов сошел пассажирский поезд, есть погибшие

Детали

Как отмечается, восемь вагонов и два локомотива сошли с рельсов и упали в поле вдоль железнодорожного пути. Устоял только один вагон. Пассажиры были эвакуированы с места аварии через окна.

Позже прибыли десятки спасательных машин и несколько вертолетов. В сети стали появляться видео с места железнодорожной катастрофы.

Всего в поезде, следовавшем из Лос-Анджелеса в Чикаго, находились 243 пассажира и десяток членов экипажа. Причины аварии будет устанавливаться специальной комиссией.

Напомним

BREAKING: An #Amtrak трейл должен был разрушен после езды на дорожный двигатель близ Mendon в центральной Missouri. Amtrak says they were around 243 passengers onboard with "early reports of injuries."



Video from Rob Nightingale#KAKEnewspic.twitter.com/rB9QP98mkh

— KAKE News (@KAKEnews) June 27, 2022