У США з рейок зійшов пасажирський потяг, є загиблі

Деталі

Як зазначається, вісім вагонів і два локомотиви зійшли з рейок та впали в полі вздовж залізничної колії. Встояв лише один вагон. Пасажири евакуювалися з місця аварії через вікна.

Пізніше прибули десятки рятувальних машин і кілька вертольотів. У мережі почали з'являтися відео з місця залізничної катастрофи.

Загалом у потягу, який прямував з Лос-Анджелеса до Чикаго, перебувало 243 пасажири та десяток членів екіпажу. Причини аварії встановлюватиме спеціальна комісія.

Нагадаємо

В Чехії надшвидкісний потяг зіткнувся з паровозом: 1 особа загинула, 5 поранено.

BREAKING: An #Amtrak train has derailed after hitting a dump truck near Mendon in central Missouri. Amtrak says there were around 243 passengers onboard with "early reports of injuries."



Video from Rob Nightingale#KAKEnews pic.twitter.com/rB9QP98mkh

— KAKE News (@KAKEnews) June 27, 2022