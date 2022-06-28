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У США з рейок зійшов пасажирський потяг, є загиблі

У США з рейок зійшов пасажирський потяг, є загиблі

Київ • УНН

 • 173342 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. В американському штаті Міссурі потяг Amtrak із понад 200 пасажирами зійшов з рейок врізавшись в самоскид на неконтрольованому переїзді. Внаслідок аварії загинуло троє людей, півсотні потребували медичної допомоги. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

 

Деталі

Як зазначається, вісім вагонів і два локомотиви зійшли з рейок та впали в полі вздовж залізничної колії. Встояв лише один вагон. Пасажири евакуювалися з місця аварії через вікна.

Пізніше прибули десятки рятувальних машин і кілька вертольотів. У мережі почали з'являтися відео з місця залізничної катастрофи.

Загалом у потягу, який прямував з Лос-Анджелеса до Чикаго, перебувало 243 пасажири та десяток членів екіпажу. Причини аварії встановлюватиме спеціальна комісія.

Нагадаємо 

В Чехії надшвидкісний потяг зіткнувся з паровозом: 1 особа загинула, 5 поранено.

BREAKING: An #Amtrak train has derailed after hitting a dump truck near Mendon in central Missouri. Amtrak says there were around 243 passengers onboard with "early reports of injuries."

Video from Rob Nightingale#KAKEnews pic.twitter.com/rB9QP98mkh

— KAKE News (@KAKEnews) June 27, 2022

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