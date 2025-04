В США во время парада в поддержку Трампа на озере затонули несколько катеров

“Нам поступило несколько сообщений о катерах, которые терпят бедствие, и часть из них затонула”, — заявили в местном офисе шерифа.

Отмечается, что причины происшествия пока не объясняются. По данным местных медиков, в результате инцидента никто не пострадал.

В параде приняли участие несколько сотен катеров. Аналогичные мероприятия в поддержку действующего президента Америки в субботу проходили по всей стране, в частности, в штатах Флорида, Калифорния и Нью-Джерси.

Как сообщал УНН, Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев.

Напомним, ранее Джо Байден согласился идти в президенты США от демократов . Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Trump Boat Parade in Lake Travis in Austin ... ongoing right now! pic.twitter.com/v6cPriq0JJ

— Tom T (@ t4tigerblue) September 5, 2020