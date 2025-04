У США під час параду на підтримку Трампа на озері затонули кілька катерів

“Нам надійшло відразу кілька повідомлень про катерах, які терплять лихо, і частина з них затонула”, — заявили в місцевому офісі шерифа.

Зазначається, що причини події поки не пояснюються. За даними місцевих медиків, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

У параді взяли участь кілька сотень катерів. Аналогічні заходи на підтримку чинного президента Америки в суботу проходили по всій країні, в тому числі в штатах Флорида, Каліфорнія і Нью-Джерсі.

Як повідомляв УНН, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців.

Нагадаємо, раніше Джо Байден погодився йти у президенти США від демократів. Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

Trump Boat Parade in Lake Travis in Austin ... ongoing right now! pic.twitter.com/v6cPriq0JJ

— Tom T (@t4tigerblue) September 5, 2020