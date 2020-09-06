У США під час параду на підтримку Трампа на озері затонули кілька катерів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У американському штаті Техас на озері Тревіс під час човнового параду на підтримку президента США Дональда Трампа затонули кілька катерів. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
“Нам надійшло відразу кілька повідомлень про катерах, які терплять лихо, і частина з них затонула”, — заявили в місцевому офісі шерифа.
Зазначається, що причини події поки не пояснюються. За даними місцевих медиків, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
У параді взяли участь кілька сотень катерів. Аналогічні заходи на підтримку чинного президента Америки в суботу проходили по всій країні, в тому числі в штатах Флорида, Каліфорнія і Нью-Джерсі.
Як повідомляв УНН, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців.
Нагадаємо, раніше Джо Байден погодився йти у президенти США від демократів. Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.
Trump Boat Parade in Lake Travis in Austin ... ongoing right now! pic.twitter.com/v6cPriq0JJ— Tom T (@t4tigerblue) September 5, 2020