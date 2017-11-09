В США беспилотный автобус попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Беспилотный автобус попал в аварию менее чем через два после начала его эксплуатации на улицах Лас-Вегаса, передает УНН со ссылкой на AР.
Сообщается, что ДТП произошло через несколько часов после праздничной презентации беспилотника, по сообщению полиции виновный в ДТП водитель грузовика, который не смог вовремя остановиться и зацепил автобус на повороте.
В городской администрации рассказали, что датчики автобуса вовремя зафиксировали препятствие. В результате аварии никто не пострадал.
Так, беспилотник в форме овала может перевозить до 12 человек, имеет стереосистему и компьютерный монитор, но не управляемое колесо и отсутствуют педали тормоза. Автомобиль использует GPS, электронных бордюрных датчиков и другие технологии, чтобы сделать свой путь. Он был разработан французской компанией Navya и был протестирован в январе в Лас-Вегасе.
Las Vegas unveiled a driverless shuttle bus, and dozens lined up for a ride. Just hours later, it crashed. Story: https://t.co/POCLyxxBuY pic.twitter.com/TEVLXz6SEN- AP West Region (@APWestRegion) 9 ноября 2017