В США беспилотный автобус попал в ДТП

Сообщается, что ДТП произошло через несколько часов после праздничной презентации беспилотника, по сообщению полиции виновный в ДТП водитель грузовика, который не смог вовремя остановиться и зацепил автобус на повороте.

В городской администрации рассказали, что датчики автобуса вовремя зафиксировали препятствие. В результате аварии никто не пострадал.

Так, беспилотник в форме овала может перевозить до 12 человек, имеет стереосистему и компьютерный монитор, но не управляемое колесо и отсутствуют педали тормоза. Автомобиль использует GPS, электронных бордюрных датчиков и другие технологии, чтобы сделать свой путь. Он был разработан французской компанией Navya и был протестирован в январе в Лас-Вегасе.

Las Vegas unveiled a driverless shuttle bus, and dozens lined up for a ride. Just hours later, it crashed. Story: https://t.co/POCLyxxBuY pic.twitter.com/TEVLXz6SEN

- AP West Region (@APWestRegion) 9 ноября 2017