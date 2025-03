У США безпілотний автобус потрапив у ДТП

Повідомляють, що ДТП сталося через кілька годин після святкової презентації безпілотника,

За повідомленням поліції винний у ДТП водій вантажівки, який не зміг вчасно зупинитися і зачепив автобус на повороті.

У міській адміністрації розповіли, що датчики автобуса вчасно зафіксували перешкоду. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Так, безпілотник у формі овалу може перевозити до 12 осіб, має стереосистему та комп'ютерний монітор, але не кероване колесо та відсутні педалі гальма. Автівка використовує GPS, електронних бордюрних датчиків та інші технології, щоб зробити свій шлях. Він був розроблений французькою компанією Navya і був протестований у січні в Лас-Вегасі.

Las Vegas unveiled a driverless shuttle bus, and dozens lined up for a ride. Just hours later, it crashed. Story: https://t.co/POCLyxxBuY pic.twitter.com/TEVLXz6SEN

— AP West Region (@APWestRegion) 9 листопада 2017 р.