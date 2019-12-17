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В Роскосмосе назвали причину переноса пуска ракеты "Союз"

В Роскосмосе назвали причину переноса пуска ракеты "Союз"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Запуск российской ракеты “Союз-СТ-А” с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, запланированный на вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане, перенесли на сутки из-за обнаруженного сбоя в системе управления носителя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса, передает УНН.

“Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя „Союз-СТ-А“ с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления. Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 (10:54 по киевскому времени)”, — говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, сейчас специалисты анализируют причины сбоя для его устранения.

Ранее о переносе на сутки запуска ракеты-носителя “Союз-СТ-А” с космодрома Куру сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании — оператора полета Arianespace. Глава корпорации Стефан Исраэль также подтвердил в своем Twitter, что сегодня миссия не будет.

Due to a red at the beginning of the automated sequence of the SYZ launch system, operations are stopped for today. Satellites and Launcher in Full Security. Investigations on going under standard procedures. More details expected later on today. Go VS23, Go!

— Stéphane Israël (@arianespaceceo) December 17, 2019

Старт должен был стать 23-м запуском “Союза” с космодрома Куру и заключительной миссией Arianespace на данном космодроме в этом году. Всего в 2019 году компания Arianespace провела запуски восьми ракет: четыре ракеты тяжелого класса “Ариан-5”, две среднего — “Союз” и две легкие ракеты “Вега”. В 2018 году с Куру стартовали три “Союза”.

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