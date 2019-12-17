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У Роскосмосі назвали причину перенесення пуску ракети "Союз"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Запуск російської ракети “Союз-СТ-А” з чотирма супутниками і європейським орбітальним телескопом CHEOPS, запланований на вівторок з космодрому Куру у Французькій Гвіані, перенесли на добу через виявлений збій у системі управління носія. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Роскосмосу, передає УНН.

“Протягом останніх операцій перед пуском ракети-носія „Союз-СТ-А“ з блоком комерційних космічних апаратів автоматика виявила збій в системі управління. Прийнято рішення про перенесення пуску на резервну дату — 18 січень 2019 року в 11:54 (10:54 за київським часом)”, — йдеться в повідомленні.

За даними Роскосмосу, зараз фахівці аналізують причини збою для його усунення.

Раніше про перенесення на добу запуску ракети-носія “Союз-СТ-А” з космодрому Куру повідомили кореспонденту ТАСС в прес-службі компанії — оператора польоту Arianespace. Глава корпорації Стефан Ісраель також підтвердив в своєму Twitter, що сьогодні місія не відбудеться.

Due to a red at the beginning of the automated sequence of the SYZ launch system, operations are stopped for today. Satellites and Launcher in Full Security. Investigations on going under standard procedures. More details expected later on today. Go VS23, Go !

— Stéphane Israël (@arianespaceceo) December 17, 2019

Старт повинен був стати 23-м запуском “Союзу” з космодрому Куру і завершальною місією Arianespace на даному космодромі в цьому році. Всього в 2019 році компанія Arianespace провела запуски восьми ракет: чотири ракети важкого класу “Аріан-5”, дві середнього — “Союз” і дві легкі ракети “Вега”. У 2018 році з Куру стартували три “Союзи”.

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