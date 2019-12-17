У Роскосмосі назвали причину перенесення пуску ракети "Союз"

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Запуск російської ракети “Союз-СТ-А” з чотирма супутниками і європейським орбітальним телескопом CHEOPS, запланований на вівторок з космодрому Куру у Французькій Гвіані, перенесли на добу через виявлений збій у системі управління носія. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Роскосмосу, передає УНН.