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В полиции Канады заявили, что стрельбу в Фредериктоне открыл 48-летний местный житель

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Стрельбу в спальном районе Фредериктона (провинция Нью-Брансуик), в результате которой погибли четыре человека, устроил 48-летний местный житель. Об этом сообщила в пятницу шеф полиции города Лиэн Фитч на пресс-конференции, которая транслировалась по всем национальным телеканалам Канады, информирует УНН.

В полиции Канады заявили, что стрельбу в Фредериктоне открыл 48-летний местный житель

По ее словам, в настоящее время в интересах следствия личность подозреваемого не раскрывается. В перестрелке он получил серьезные ранения и находится в городской больнице.

“Всего в результате инцидента погибли четыре человека, в том числе два офицера полиции. Это 45-летний Роберт Костелло, отец четверых детей, прослуживший в полиции 20 лет, и 43-летняя Сара Мэй Бёрнс, мать троих детей, прослужившая в управлении два года”, — сказала Фитч. Личности погибших гражданских она раскрывать не стала, но сообщила, что это мужчина и женщина. “Других подробностей мы предоставить пока не можем, так как идет расследование”, — добавила шеф полиции.

Инцидент произошел рано утром в пятницу по местному времени в спальном районе Бруксайд на севере Фредериктона. Патруль полиции был направлен на вызов о стрельбе. Когда офицеры прибыли на место, они обнаружили на улице два трупа, и в этот момент подозреваемый открыл по ним огонь.

Our deepest condolences to the families of our fallen members 45-year-old Lawrence Robert Costello and 43-year-old Sara Mae Helen Burns and the other victims in this morning’s shootings. pic.twitter.com/9TeWn5OqWx

— Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 августа 2018

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