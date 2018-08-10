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У поліції Канади заявили, що стрілянину в Фредеріктоні відкрив 48-річний місцевий житель

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Стрілянину в спальному районі Фредеріктоні (провінція Нью-Брансвік), в результаті якої загинули чотири людини, влаштував 48-річний місцевий житель. Про це повідомила в п’ятницю шеф поліції міста Ліенн Фітч на прес-конференції, яка транслювалася на всіх національних телеканалах Канади, інформує УНН.

У поліції Канади заявили, що стрілянину в Фредеріктоні відкрив 48-річний місцевий житель

За її словами, в даний час в інтересах слідства особа підозрюваного не розкривається. У перестрілці він отримав серйозні поранення і знаходиться в міській лікарні.

“Всього в результаті інциденту загинули чотири людини, в тому числі два офіцера поліції. Це 45-річний Роберт Костелло, батько чотирьох дітей, який прослужив в поліції 20 років, і 43-річна Сара Мей Бернс, мати трьох дітей, яка прослужила в управлінні два роки”, — сказала Фітч. Особи загиблих цивільних вона розкривати не стала, але повідомила, що це чоловік і жінка. “Інших подробиць ми надати поки не можемо, так як йде розслідування”, — додала шеф поліції.

Інцидент стався рано вранці в п’ятницю за місцевим часом в спальному районі Бруксайд на півночі Фредеріктона. Патруль поліції був спрямований на виклик про стрілянину. Коли офіцери прибули на місце, вони виявили на вулиці два трупи, і в цей момент підозрюваний відкрив по ним вогонь.

Our deepest condolences to the families of our fallen members 45-year-old Lawrence Robert Costello and 43-year-old Sara Mae Helen Burns and the other victims in this morning's shootings. pic.twitter.com/9TeWn5OqWx

— Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 серпня 2018 р.

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