В Нидерландах завершился второй блок слушаний по делу МН17

Отметим, в начале заседания председательствующий судья Хендрик Стейнхаус объявил, что заседание будет отложено до 31 августа 2020 года.

Кроме того, сегодня суд отклонил ходатайство защиты о дополнительном запросе в НАТО о наличии данных с самолетов AWACS.

Напомним, предварительное слушание состоялось 26 июня. На нем выступала сторона обвинения, отвечая на аргументы защиты подозреваемого Олега Пулатова.

По их мнению, новые свидетельства несовместимы с доказательствами в материалах дела, касающиеся типов повреждений, которые остались на обломках самолета, кабине пилота, телах погибших, а также данных с радаров и перехваченных телефонных разговоров.

Также прокуратура не захотела повторного исследования данных с радаров, так как это не принесет новых результатов, и предложила начать рассмотрение дела по существу в феврале-марте 2021 года.

Заслушивание родственников в таком случае может произойти в мае-июне 2021 года.

Во время заседания суда ранее адвокаты ходатайствовали о допросе более 100 человек, так или иначе связанных с подготовкой материалов дела или фигурирующие в нем. Адвокаты ранее требовали проведения большего количества расследований по делу и выразили сомнения в достоверности текущей версии прокуратуры.

Кроме того, защита подозреваемого в катастрофе россиянина Пулатова рассматривал "украинский сценарий с "БУКом" .

Как сообщалось в УНН, процесс в окружном суде Гааги начался 9 марта.

Слушания проходят в судебном комплексе под Амстердамом. Нынешний блок заседаний продлится до 3 июля. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

Это трое граждан России: Игорь Гиркин, известный под прозвищем "Стрелков", который на момент сбития самолета называл себя "министром обороны" группировки "ДНР", Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый", отставной полковник ГРУ России, а на время тех событий - "генерал-майор" в группировке "ДНР", который возглавлял его собственное "ГРУ", Олег Пулатов, известный под прозвищем "Гюрза", полковник, бывший российский спецназовец, на оккупированной части Донбасса был тогда заместителем Дубинского, а также гражданин Украины Леонид Харченко, известный под прозвищем "Крот", который находился в то время в рядах группировки "ДНР" под командованием Дубинского.

Им предъявлены предварительные обвинения в убийстве 298 человек и в причинении катастрофы самолета, которая и привела к гибели всех людей на борту. Все обвиняемые на процесс не явились.

По оценкам экспертов, приговора в процессе стоит ожидать не ранее, чем через несколько лет.

On Friday 3 July at 1:30 pm, the court will decide on requests from the defense, the prosecution and the counsel for the relatives.

