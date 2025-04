В МИД отреагировали на новые обыски и задержание в оккупированном Крыму

"Российская оккупационная власть продолжает преследовать крымских татар, о чем свидетельствует задержание крымского журналиста Айдера Кадырова после сегодняшних обысков в домах (в Крыму - ред.). Это последнее с продолжающихся преследований в отношении тех, кто выступает против незаконной оккупации Москвы", - написала пресс-секретарь МИД Украины.

Напомним, в оккупированном Крыму - в Нижнегорском, Советском районах и Судаке - российские силовики утром 31 августа провели обыски в домах крымских татар.

Как сообщалось, в Представительстве Президента отреагировали на очередные обыски в оккупированном Крыму. Прокуратура и полиция АРК открыли производство.

Russian occupation authorities continue to harass Crimean Tatars as seen by the detention of Crimean journalist Ayder Kadyrov following house searches today. This is the latest in the ongoing crackdown on those speaking out against Moscow's illegal occupation #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EADqs2eFxR

