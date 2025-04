У МЗС відреагували на нові обшуки і затримання в окупованому Криму

"Російська окупаційна влада продовжує переслідувати кримських татар, про що свідчить затримання кримського журналіста Айдера Кадирова після сьогоднішніх обшуків у будинках (у Криму - ред.). Це крайнє з триваючих переслідувань щодо тих, хто виступає проти незаконної окупації Москви", - написала речниця МЗС України.

Нагадаємо, в окупованому Криму — в Нижньогірському, Радянському районах і Судаку — російські силовики зранку 31 серпня провели обшуки в будинках кримських татар.

Як повідомлялося, у Представництві Президента відреагували на чергові обшуки в окупованому Криму. Прокуратура і поліція АРК відкрили провадження.

Russian occupation authorities continue to harass Crimean Tatars as seen by the detention of Crimean journalist Ayder Kadyrov following house searches today. This is the latest in the ongoing crackdown on those speaking out against Moscow's illegal occupation #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EADqs2eFxR

