В Китае вспыхнул экскурсионный автобус, погибли 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На шоссе в провинции Хунань в центральном Китае погибли 26 человек, еще 28 ранены после того, как загорелся туристический автобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
По информации местной администрации пять человек находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел около 19:15 (13:15 по киевскому времени) 22 марта возле города Чандэ в округе Ханьшоу. Интерьер автобуса полностью выгорел.
В автобусе находились 56 человек, в том числе 53 пассажира, гид и два водителя, оба из которых были задержаны, поскольку власти расследуют причину аварии.
По данным властей Чандэ ранения и ожоги получили 30 человек.
Напомним, пять человек погибли в результате столкновения 23-х автомобилей на центральном китайском шоссе, когда миллионы семей направлялись домой с празднования нового года.
26 people were killed after a tour coach caught fire in Hunan, China pic.twitter.com/BktTPGj3Jw— China Xinhua News (@XHNews) 23 марта 2019 г.