В Китае вспыхнул экскурсионный автобус, погибли 26 человек

По информации местной администрации пять человек находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел около 19:15 (13:15 по киевскому времени) 22 марта возле города Чандэ в округе Ханьшоу. Интерьер автобуса полностью выгорел.

В автобусе находились 56 человек, в том числе 53 пассажира, гид и два водителя, оба из которых были задержаны, поскольку власти расследуют причину аварии.

По данным властей Чандэ ранения и ожоги получили 30 человек.

Напомним, пять человек погибли в результате столкновения 23-х автомобилей на центральном китайском шоссе, когда миллионы семей направлялись домой с празднования нового года.

26 people were killed after a tour coach caught fire in Hunan, China pic.twitter.com/BktTPGj3Jw

— China Xinhua News (@XHNews) 23 марта 2019 г.