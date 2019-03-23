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У Китаї спалахнув екскурсійний автобус, загинули 26 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На шосе в провінції Хунань в центральному Китаї загинули 26 людей, ще 28 поранені після того, як загорівся туристичний автобус. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

У Китаї спалахнув екскурсійний автобус, загинули 26 осіб

За інформацією місцевої адміністрації п'ять чоловік перебувають в критичному стані.

Інцидент стався близько 19:15 (13:15 за київським часом) 22 березня біля міста Чанде в окрузі Ханьшоу. Інтер'єр автобуса повністю вигорів.

В автобусі перебували 56 осіб, у тому числі 53 пасажири, гід і два водія, обидва з яких були затримані, оскільки влада розслідує причину аварії.

За даними влади Чанде поранення і опіки отримали 30 осіб.

Нагадаємо, п'ятеро людей загинули в результаті зіткнення 23-х автомобілів на центральному китайському шосе, коли мільйони сімей прямували додому зі святкування нового року.

26 people were killed after a tour coach caught fire in Hunan, China pic.twitter.com/BktTPGj3Jw

— China Xinhua News (@XHNews) 23 марта 2019 г.

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