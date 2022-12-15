В Казахстане вводят ограничение потребления электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Компания по управлению электрическими сетями Казахстана вводит ограничение потребления электроэнергии. Они затронут крупные компании в Северной, Южной и Западной зонах казахстанской энергосистемы. Об этом сообщила пресс-служба компании, сообщает УНН.
Цитата
"7 декабря 2022 года был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы - 16 459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла лишь 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетеканий по российской энергосистеме", - говорится в сообщении.
Детали
Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.
Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает из-за частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях.
"В условиях значительных дисбалансов, Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы с введением ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями", - отметили в ведомстве.
В компании подчеркнули, что вводимые ограничения не коснутся населения, поскольку его энергообеспечение является для нее приоритетом.