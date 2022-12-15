В Казахстане вводят ограничение потребления электроэнергии

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"7 декабря 2022 года был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы - 16 459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла лишь 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетеканий по российской энергосистеме", - говорится в сообщении.

Детали

Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.

Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает из-за частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях.

"В условиях значительных дисбалансов, Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы с введением ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями", - отметили в ведомстве.

В компании подчеркнули, что вводимые ограничения не коснутся населения, поскольку его энергообеспечение является для нее приоритетом.