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У Казахстані вводять обмеження споживання електроенергії

У Казахстані вводять обмеження споживання електроенергії

Київ • УНН

 • 497546 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Компанія з управління електричними мережами Казахстану запроваджує обмеження споживання електроенергії. Вони торкнуться великих компаній у Північній, Південній та Західній зонах казахстанської енергосистеми. Про це повідомила прес-служба компанії, інформує УНН.

Цитата

"7 грудня 2022 року було зафіксовано історичний максимум споживання за всю історію казахстанської енергосистеми - 16 459 МВт, при цьому сумарна генерація електростанцій країни становила лише 15 203 МВт. Дефіцит покривався за рахунок позапланових перетікань із російської енергосистеми", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Дефіцит покривався за рахунок позапланових перетікань із російської енергосистеми.

Систематична нестача генерації для покриття потреби в електричній енергії та потужності виникає через часті аварійні та непланові ремонти на електричних станціях.

"В умовах значних дисбалансів, Системний оператор з метою забезпечення надійної роботи ЄЕС Казахстану змушений оголошувати режим "Аварія" по Північній, Південній, а також по Західній зоні казахстанської енергосистеми з введенням обмежень споживання електричної енергії великими промисловими підприємствами", - наголосили у відомстві.

У компанії підкреслили, що обмеження, що вводяться, не торкнуться населення, оскільки його енергозабезпечення є для неї пріоритетом.

 

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