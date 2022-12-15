У Казахстані вводять обмеження споживання електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Компанія з управління електричними мережами Казахстану запроваджує обмеження споживання електроенергії. Вони торкнуться великих компаній у Північній, Південній та Західній зонах казахстанської енергосистеми. Про це повідомила прес-служба компанії, інформує УНН.
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"7 грудня 2022 року було зафіксовано історичний максимум споживання за всю історію казахстанської енергосистеми - 16 459 МВт, при цьому сумарна генерація електростанцій країни становила лише 15 203 МВт. Дефіцит покривався за рахунок позапланових перетікань із російської енергосистеми", - ідеться у повідомленні.
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Дефіцит покривався за рахунок позапланових перетікань із російської енергосистеми.
Систематична нестача генерації для покриття потреби в електричній енергії та потужності виникає через часті аварійні та непланові ремонти на електричних станціях.
"В умовах значних дисбалансів, Системний оператор з метою забезпечення надійної роботи ЄЕС Казахстану змушений оголошувати режим "Аварія" по Північній, Південній, а також по Західній зоні казахстанської енергосистеми з введенням обмежень споживання електричної енергії великими промисловими підприємствами", - наголосили у відомстві.
У компанії підкреслили, що обмеження, що вводяться, не торкнуться населення, оскільки його енергозабезпечення є для неї пріоритетом.