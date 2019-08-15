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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125097 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124948 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127404 просмотра

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В ГПУ объяснили причастность задержания Грымчака к делу об избиении Черновол

В ГПУ объяснили причастность задержания Грымчака к делу об избиении Черновол

Киев  •  УНН

 • 10003 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В ходе расследования уголовного производства об избиении журналистки, народного депутата 8 созыва Тетятны Черновол стало известно о новом преступлении, в рамках расследования которого уже и был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

"В расследовании избиения Черновол появилась лицо, которое непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. Когда ее документировали, получили информацию, что совершается новое (преступление - ред.). Во время документирования этого преступления оказалось, что к нему причастен Грымчак, и соответственно реализовали. Это новое преступление, не связанное с самим фактом события избиения Черновол, но он обнаружен в ходе расследования преступления Черновол", - сообщил Горбатюк.

Напомним, адвокат Татьяна Матяш заявила, что Юрия Грымчака задержали в уголовном производстве времен Майдана, а именно в деле об избиении Татьяны Черновол.

Напомним, вчера, 14 августа, по сообщению НАБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК (мошенничество).

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.

Досудебное расследование в производстве продолжается.

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