У ГПУ пояснили дотичність затримання Гримчака до справи про побиття Чорновол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Під час розслідування кримінального провадження про побиття журналістки, народного депутата 8 скликання Тетятни Чорновол стало відомо про новий злочин, в рамках розслідування якого вже і був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак. Про це розповів начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.
"У розслідуванні побиття Чорновол з’явилася особа, яка безпосередньо підозрюється нами у причетності до побиття. Коли її документували, отримали інформацію, що вчиняється новий (злочин - ред.). Під час документування цього злочину виявилося, що до нього причетний Гримчак, і відповідно зреалізували. Це новий злочин, не пов’язаний із самим фактом події побиття Чорновол, але він виявлений під час розслідування злочину Чорновол", - повідомив Горбатюк.
Нагадаємо, адвокат Тетяна Матяш заявила, що Юрія Гримчака затримали у кримінальному провадженні часів Майдану, а саме у справі про побиття Тетяни Чорновол.
Нагадаємо, вчора, 14 серпня, за повідомленням НАБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство).
Зазначається, що вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США.
Досудове розслідування у провадженні триває.