У ГПУ пояснили дотичність затримання Гримчака до справи про побиття Чорновол

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Під час розслідування кримінального провадження про побиття журналістки, народного депутата 8 скликання Тетятни Чорновол стало відомо про новий злочин, в рамках розслідування якого вже і був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак. Про це розповів начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.