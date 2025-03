В Гонконге поезд метро сошел с рельсов в час пик

Издание отмечает, что в Гонконге подобное происходит впервые. Ведется расследование причин аварии.

Источник в MTR рассказал газете, что компания не получала сообщений о пострадавших. Однако фельдшер скорой помощи сообщил изданию, что троих пассажиров с жалобами на недомогание отправили в больницу.

Channel News Asia добавляет, что из-за схода поезда была нарушена работа двух железнодорожных линий в час пик. Инцидент произошел на станции “Хун Хом”.

Как сообщал УНН, автобус и поезд столкнулись в Казахстане, есть жертвы.

WATCH: The aftermath of a rare #MTR derailment in #HongKong , which injured several people https://t.co/FapaDDm2DW



(Video: APTN via Cable TV Hong Kong) pic.twitter.com/6yacew6IXd

— CNA (@ChannelNewsAsia) September 17, 2019