В Гонконге поезд метро сошел с рельсов в час пик
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Поезд метрополитена Гонконге сошел с рельсов на наземной ветке, что привело к прекращению движения. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на компанию MTR, передает УНН.
Издание отмечает, что в Гонконге подобное происходит впервые. Ведется расследование причин аварии.
Источник в MTR рассказал газете, что компания не получала сообщений о пострадавших. Однако фельдшер скорой помощи сообщил изданию, что троих пассажиров с жалобами на недомогание отправили в больницу.
Channel News Asia добавляет, что из-за схода поезда была нарушена работа двух железнодорожных линий в час пик. Инцидент произошел на станции “Хун Хом”.
Как сообщал УНН, автобус и поезд столкнулись в Казахстане, есть жертвы.
WATCH: The aftermath of a rare #MTR derailment in #HongKong , which injured several people https://t.co/FapaDDm2DW
(Video: APTN via Cable TV Hong Kong) pic.twitter.com/6yacew6IXd