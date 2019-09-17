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У Гонконзі потяг метро зійшов з рейок в годину пік

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Поїзд метрополітену Гонконгу зійшов з рейок на наземній гілці, що призвело до припинення руху. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на компанію MTR, передає УНН.

Видання відзначає, що в Гонконзі подібне відбувається вперше. Ведеться розслідування причин аварії.

Джерело в MTR розповіло газеті, що компанія не отримувала повідомлень про постраждалих. Однак фельдшер швидкої допомоги повідомив виданню, що трьох пасажирів зі скаргами на нездужання відправили в лікарню.

Channel News Asia додає, що через сходження поїзда була порушена робота двох залізничних ліній в годину пік та в результаті якого постраждали 8 осіб. Інцидент стався на станції “Хун Хом”.

Як повідомляв УНН, автобус і поїзд зіштовхнулись у Казахстані, є жертви.

WATCH: The aftermath of a rare #MTR derailment in #HongKong, which injured several people https://t.co/FapaDDm2DW

(Video: APTN via Cable TV Hong Kong) pic.twitter.com/6yacew6IXd

— CNA (@ChannelNewsAsia) September 17, 2019

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