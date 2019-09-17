У Гонконзі потяг метро зійшов з рейок в годину пік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Поїзд метрополітену Гонконгу зійшов з рейок на наземній гілці, що призвело до припинення руху. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на компанію MTR, передає УНН.
Видання відзначає, що в Гонконзі подібне відбувається вперше. Ведеться розслідування причин аварії.
Джерело в MTR розповіло газеті, що компанія не отримувала повідомлень про постраждалих. Однак фельдшер швидкої допомоги повідомив виданню, що трьох пасажирів зі скаргами на нездужання відправили в лікарню.
Channel News Asia додає, що через сходження поїзда була порушена робота двох залізничних ліній в годину пік та в результаті якого постраждали 8 осіб. Інцидент стався на станції “Хун Хом”.
Як повідомляв УНН, автобус і поїзд зіштовхнулись у Казахстані, є жертви.
WATCH: The aftermath of a rare #MTR derailment in #HongKong, which injured several people https://t.co/FapaDDm2DW
(Video: APTN via Cable TV Hong Kong) pic.twitter.com/6yacew6IXd