У Гонконзі потяг метро зійшов з рейок в годину пік

Видання відзначає, що в Гонконзі подібне відбувається вперше. Ведеться розслідування причин аварії.

Джерело в MTR розповіло газеті, що компанія не отримувала повідомлень про постраждалих. Однак фельдшер швидкої допомоги повідомив виданню, що трьох пасажирів зі скаргами на нездужання відправили в лікарню.

Channel News Asia додає, що через сходження поїзда була порушена робота двох залізничних ліній в годину пік та в результаті якого постраждали 8 осіб. Інцидент стався на станції “Хун Хом”.

Як повідомляв УНН, автобус і поїзд зіштовхнулись у Казахстані, є жертви.

WATCH: The aftermath of a rare #MTR derailment in #HongKong, which injured several people https://t.co/FapaDDm2DW



(Video: APTN via Cable TV Hong Kong) pic.twitter.com/6yacew6IXd

— CNA (@ChannelNewsAsia) September 17, 2019