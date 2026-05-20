Туск после встречи с Мадьяром: мы будем работать над европейской позицией по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с венгерским коллегой Петером Мадьяром объявил, что он и премьер-министр Венгрии будут работать над общей европейской позицией по Украине. Он подчеркнул, что они с Мадьяром разделяют "схожие взгляды" на этот вопрос, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

"Украина очень заинтересована в ускорении переговоров о вступлении. Она стремится к членству в Европейском Союзе. Польша полностью поддерживает эти планы", — заявил Туск.

Он отметил, что вместе с Мадьяром они будут придерживаться при этом "всех правил, которые действовали и в отношении Польши", когда она присоединилась к ЕС.

Как указывает Telex, Туск сказал, что они будут вместе работать над выработкой общей позиции по Украине, и что их позиции по этому вопросу, по его словам, не очень отличаются.

Глава польского правительства подчеркнул, что рассчитывает на "доброжелательное и критическое, когда это необходимо", сотрудничество с венгерским правительством.

"Я думаю, что мы сможем выработать общую позицию очень быстро", – добавил он.

Вопросы нефти и газа

Также речь шла о вопросах энергоносителей.

Премьер-министр Польши также рассказал об использовании российской нефти и природного газа: теперь они полностью независимы от российских энергоносителей, и он предложил свою помощь Петеру Мадьяру в этом вопросе.

"В Польше мы смогли за очень короткое время достичь полной независимости благодаря диверсификации поставок энергоносителей. Зависимость от одного государства – помните, Польша на 90% зависела от поставок российского газа и нефти – всегда делает суверенитет несколько иллюзорным. Сегодня мы полностью независимы от поставок, имеем многовекторные возможности для действий", – подчеркнул глава польского правительства.

"Я готов, при необходимости, предложить сотрудничество, помощь и инвестиции в инфраструктуру, чтобы весь регион стал действительно автономным и максимально независимым в вопросах энергоснабжения и источников энергии", – сказал Туск.

При этом Туск заявил, что решение нового венгерского правительства по выбору источников энергии — суверенное.

"Я уверен, что это будет суверенное решение нового правительства по выбору источников энергии. Я могу помочь только, предлагая варианты", – сказал Дональд Туск, которого Telex спросил о его мнении относительно того, что Венгрия продолжает покупать российские энергоносители и будет продолжать это делать в будущем, так как это один из дешевых источников.

Туск сказал, что когда 14 лет назад он говорил об энергетическом союзе в ЕС, он уже придерживался позиции, что полностью суверенные страны также нуждаются в энергетической независимости.