Турция сделала шаг к завершению 40-летнего конфликта с РПК

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Правящая коалиция Турции внесла в парламент законопроект, направленный на прекращение многолетнего конфликта с Рабочей партией Курдистана (РПК). Документ предусматривает освобождение части бывших членов группировки от уголовного преследования и смягчение наказания для отдельных осужденных. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что парламент примет законопроект уже на этой неделе. Его целью является создание условий для возвращения в Турцию тысяч бывших бойцов РПК и гражданских лиц, которые сейчас находятся на базах группировки в Ираке.

Конфликт между Турцией и РПК продолжается с 1984 года и, по данным Reuters, унес жизни более 40 тысяч человек.

Что предусматривает законопроект

Документ предусматривает приостановление исполнения приговоров для части лиц, осужденных за членство в РПК или помощь ей, а также правовую защиту боевиков, не причастных к убийствам и добровольно вернувшихся в страну.

В то же время эти нормы не будут распространяться на руководителей группировки, осужденных за тяжкие преступления. В частности, лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, останется в тюрьме.

Сегодня мы делаем первый шаг. Надеемся, что весь процесс будет успешным и продолжится в дальнейшем – заявил председатель партии DEM Тунчер Бакирхан.

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