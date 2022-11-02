Цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне возобновления "зерновой инициативы"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мировые цены на пшеницу и кукурузу упали на рынках на фоне возобновления "зерновой инициативы", что является лучшим маркером важности этой инициативы для мира, отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в среду, 2 ноября, пишет УНН.
Цитата
"Лучший способ понять значение Черноморской зерновой инициативы для всего мира – это посмотреть на реакцию рынка после объявления о стабилизации инициативы. Есть общее падение цен на пшеницу и кукурузу", - написал Кубраков в Twitter.
The best way to understand the meaning of #BlackSeaGrainInitiative for the is to look at the market reaction after an announcement on stabilisation of the Initiative. Here is total falling price on wheat & corn. Graceful to @ZelenskyyUa @AndriyYermak @antonioguterres @RTErdogan pic.twitter.com/KHxglVJLmA— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 2, 2022
Дополнение
Его комментарий появился после объявления президента Турции Эрдогана о возобновлении работы "зернового коридора". Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со среды соглашение о "зерновом коридоре" "будет продолжаться так же, как и раньше".
Возобновление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.
россия приостановила своё участие в зерновой сделке в минувшие выходные.