Цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне возобновления "зерновой инициативы"

Цитата

"Лучший способ понять значение Черноморской зерновой инициативы для всего мира – это посмотреть на реакцию рынка после объявления о стабилизации инициативы. Есть общее падение цен на пшеницу и кукурузу", - написал Кубраков в Twitter.

The best way to understand the meaning of #BlackSeaGrainInitiative for the is to look at the market reaction after an announcement on stabilisation of the Initiative. Here is total falling price on wheat & corn. Graceful to @ZelenskyyUa @AndriyYermak @antonioguterres @RTErdogan pic.twitter.com/KHxglVJLmA

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 2, 2022

Дополнение

Его комментарий появился после объявления президента Турции Эрдогана о возобновлении работы "зернового коридора". Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со среды соглашение о "зерновом коридоре" "будет продолжаться так же, как и раньше".

Возобновление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.

россия приостановила своё участие в зерновой сделке в минувшие выходные.