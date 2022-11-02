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Ціни на пшеницю та кукурудзу впали на тлі відновлення "зернової ініціативи"

Ціни на пшеницю та кукурудзу впали на тлі відновлення "зернової ініціативи"

Київ • УНН

 • 214882 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Світові ціни на пшеницю та кукурудзу впали на ринках на тлі відновлення "зернової ініціативи", що є найкращим маркером важливості цієї ініціативи для світу, наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у середу, 2 листопада, пише УНН.

Цитата

"Найкращий спосіб зрозуміти значення Чорноморської зернової ініціативи для всього світу – це подивитися на реакцію  ринку після оголошення про стабілізацію ініціативи. Є загальне падіння цін на пшеницю та кукурудзу", - написав Кубраков у Twitter.

The best way to understand the meaning of #BlackSeaGrainInitiative for the is to look at the market reaction after an announcement on stabilisation of the Initiative. Here is total falling price on wheat & corn. Graceful to @ZelenskyyUa @AndriyYermak @antonioguterres @RTErdogan pic.twitter.com/KHxglVJLmA

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 2, 2022

Доповнення

Його коментар з'явився після оголошення Президента Туреччини Ердоган про поновлення роботи "зернового коридору". Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з середи угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше".

Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.

росія призупинила свою участь в зерновій угоді минулих вихідних.

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