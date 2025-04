Ціни на пшеницю та кукурудзу впали на тлі відновлення "зернової ініціативи"

Цитата

"Найкращий спосіб зрозуміти значення Чорноморської зернової ініціативи для всього світу – це подивитися на реакцію ринку після оголошення про стабілізацію ініціативи. Є загальне падіння цін на пшеницю та кукурудзу", - написав Кубраков у Twitter.

The best way to understand the meaning of #BlackSeaGrainInitiative for the is to look at the market reaction after an announcement on stabilisation of the Initiative. Here is total falling price on wheat & corn. Graceful to @ZelenskyyUa @AndriyYermak @antonioguterres @RTErdogan pic.twitter.com/KHxglVJLmA

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 2, 2022

Його коментар з'явився після оголошення Президента Туреччини Ердоган про поновлення роботи "зернового коридору". Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з середи угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше".

Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.

росія призупинила свою участь в зерновій угоді минулих вихідних.