"Циклон-бомба" в США: отмененны авиарейсы, а пальмы усыпаны снегом

Жертвами шторма уже стали более десятка человек. В 5 штатах объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, а людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

Предупреждение о метеле объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Впервые почти за 30 лет снег выпал во Флориде.

Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28 градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз.

Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В аэропортах отменены рейсы, как внутри страны так международного сообщения.

This is how you get around in Portland, Maine.#CrossCountrySki #WinterStormGrayson #blizzard2018 pic.twitter.com/6nrU7Dtzcg

— Dave Malkoff (@malkoff) 5 січня 2018 р.

Look at this pic from @EvaPilgrim! The water level near #Boston harbor. That's incredible! #WinterStormGrayson@JacobLongTV pic.twitter.com/47G6gwX50u

— Sara Dayley (@SarajDayley) 4 січня 2018 р.

Check out what the crew of #USCG Cutter Seneca is seeing off the Northeast coast. #AlwaysReady #blizzard2018 #WinterStormGrayson @USCGNortheast pic.twitter.com/M0pKR2qwEz

— U.S. Coast Guard (@USCG) 4 січня 2018 р.

I'm not old enough, but people in my neighborhood are saying this is higher than Blizzard of 78 level flooding here in Winthrop,MA@JimCantore @Tim_Caputo @mariastephanos#WinterStormGrayson #blizzard2018 pic.twitter.com/ENDr5njyZx

— Michael P. (@miiiiikeeeeee) 4 січня 2018 р.

#BombCyclone nj #WinterStormGrayson @nynjpaweather Brielle Road in #manasquan this morning pic.twitter.com/oRKtUI976x

— SQRT (@Duckworthb) 4 січня 2018 р.

A "bomb cyclone" has hit the East coast with heavy snow and strong winds. What is a #BombCyclone pic.twitter.com/JIWTDGbv3z

— CBS News (@CBSNews) 4 січня 2018 р.

A #BombCyclone has flooded downtown Boston with ice water — here's what it looks like on the ground https://t.co/TmKWdwTfMe pic.twitter.com/vzL5xzvZoA

— INSIDER (@thisisinsider) 5 січня 2018 р.

My cousin in Savannah, GA posted this pic! #gawx pic.twitter.com/DajQVYTOiG

— Scotty Powell (@ScottyPowell_WX) 3 січня 2018 р.