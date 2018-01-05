“Циклон-бомба” у США: скасовані авіарейси та пальми у снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У США лютує сніговий шторм Грейс, який синоптики назвали “циклоном-бомбою” за те з якою швидкість він набрав потужність, пише УНН.
Жертвами шторми вже стали більше десятка людей. У 5 штатах оголошений надзвичайний стан, закриті школи, а людей просять не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Попередження про хуртовини оголосили від південного штату Північна Кароліна до північного штату Мен. Вперше майже за 30 років сніг випав у Флориді.
Циклон не вщухає більше доби. Температура повітря у деяких регіонах країни знизилась до рекордних позначок: у Нью-Йорку —28 градусів, а у Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз.
Кілька тисяч будинків знеструмлені через обрив ліній живлення. В аеропортах скасовані рейси, як в середині країни так міжнародного сполучення.