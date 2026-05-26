ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным нардепом вместо Степана Кубива
Киев • УНН
ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным нардепом от "Европейской Солидарности". Он заменит в Раде Степана Кубива, который преждевременно ушел из жизни.
Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины после смерти нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Степана Кубива. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает УНН.
Детали
В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Степана Кубива
Отмечается, что Степан Кубив был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская Солидарность".
ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Дениса Пятигорца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Европейская Солидарность" под № 28, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах
Для его регистрации народным депутатом Денис Пятигорец не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования решения ЦИК должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.
Дополнение
18 мая умер народный депутат Украины девятого созыва Степан Кубив.
Степан Кубив был избран народным депутатом по списку партии "Европейская Солидарность" под №12 на внеочередных выборах в народные депутаты в 2019 году.
В 2019 году Пятигорец был под №28 списка "Европейской Солидарности".
Денис Пятигорец родился 28 декабря 1979 года. На момент баллотирования - заместитель председателя Волынской облгосадминистрации. Член партии "Европейская Солидарность".
В 2012-2019 годах был помощником на общественных началах нардепа Верховной Рады 7 и 8 созывов Степана Ивахива.
В 2017-2019 годах работал заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.
Денис Пятигорец может заменить умершего Степана Кубива в Верховной Раде18.05.26, 14:28 • 4250 просмотров