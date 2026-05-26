ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным нардепом вместо Степана Кубива

$44.240.0251.530.20
ukenru
Эксклюзив
14:19 • 3754 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
14:01 • 11470 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
13:55 • 7356 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
13:12 • 9104 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Эксклюзив
12:00 • 12871 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Эксклюзив
26 мая, 09:31 • 17769 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Эксклюзив
26 мая, 06:33 • 28135 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 49414 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 57721 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 57789 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
5м/с
44%
748мм
Популярные новости
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 38586 просмотра
В шести областях Украины зафиксированы перебои с электроснабжением в результате атак РФ - Минэнерго26 мая, 07:06 • 10610 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 20535 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto26 мая, 09:09 • 26477 просмотра
Китай ответил на угрозы россии относительно масштабной атаки на Киев26 мая, 09:18 • 13917 просмотра
публикации
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
14:01 • 11478 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto26 мая, 09:09 • 26524 просмотра
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам25 мая, 15:30 • 51155 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 65870 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений25 мая, 12:39 • 63155 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Польша
Израиль
Реклама
УНН Lite
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 20569 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 38621 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 53496 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 55702 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 55695 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель

ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным нардепом вместо Степана Кубива

Киев • УНН

 • 978 просмотра

ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным нардепом от "Европейской Солидарности". Он заменит в Раде Степана Кубива, который преждевременно ушел из жизни.

ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным нардепом вместо Степана Кубива

Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины после смерти нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Степана Кубива. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает УНН.

Детали

В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Степана Кубива

- сообщили в ЦИК.

Отмечается, что Степан Кубив был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская Солидарность".

ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Дениса Пятигорца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Европейская Солидарность" под № 28, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах

- отметили в ЦИК.

Для его регистрации народным депутатом Денис Пятигорец не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования решения ЦИК должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.

Дополнение

18 мая умер народный депутат Украины девятого созыва Степан Кубив.

Степан Кубив был избран народным депутатом по списку партии "Европейская Солидарность" под №12 на внеочередных выборах в народные депутаты в 2019 году.

В 2019 году Пятигорец был под №28 списка "Европейской Солидарности".

Денис Пятигорец родился 28 декабря 1979 года. На момент баллотирования - заместитель председателя Волынской облгосадминистрации. Член партии "Европейская Солидарность".

В 2012-2019 годах был помощником на общественных началах нардепа Верховной Рады 7 и 8 созывов Степана Ивахива.

В 2017-2019 годах работал заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.

Денис Пятигорец может заменить умершего Степана Кубива в Верховной Раде18.05.26, 14:28 • 4250 просмотров

Павел Башинский

Политика
Законы
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Украина