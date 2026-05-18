Денис Пятигорец может заменить умершего Степана Кубива в Верховной Раде

$44.070.1251.260.18
ukenru
Эксклюзив
10:49 • 10247 просмотра
Астропрогноз на 18 мая — 24 мая 2026 года — ураническая неделя и начало новой эпохи
09:59 • 11196 просмотра
Без ГИА — правительство предлагает новые правила вступительной кампании
08:48 • 13749 просмотра
Первый иностранец во главе сборной Украины по футболу: Андреа Мальдера официально заменил РеброваPhotoVideo
Эксклюзив
08:17 • 16521 просмотра
Суд частично снял арест с Дома профсоюзов в Киеве и отменил его передачу в АРМА - постановление
08:12 • 16480 просмотра
Первая украинская КАБ уже готова - Федоров показал видеоVideo
06:55 • 14590 просмотра
За экс-руководителя ОП Ермака внесли 140 миллионов залога
17 мая, 14:59 • 28547 просмотра
Украинские военные начали применение неуправляемых ракет, запускаемых с дронов FP-2Video
17 мая, 11:29 • 69027 просмотра
Удары по НПЗ в подмосковье и аэродрому Бельбек - СБУ озвучила деталиVideo
17 мая, 10:00 • 95158 просмотра
Амарант: чем полезны семена, как их употреблять и кому стоит быть осторожным
16 мая, 23:07 • 85630 просмотра
Болгария впервые в истории победила на Евровидении, Украина заняла 9 местоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.7м/с
62%
743мм
Популярные новости
Что празднуют 18 мая в Украине и мире18 мая, 04:15 • 12918 просмотра
Дроны РФ били ночью по Одессе – повреждены дома, лицей и детсадPhoto18 мая, 04:27 • 27599 просмотра
В Германии разоблачили масштабную схему поставок европейских технологий для российского ВПК06:56 • 11368 просмотра
Что известно о врачах Odrex, которых судят по делу о смерти бизнесмена Аднана КиванаPhoto10:09 • 12341 просмотра
Третье иностранное судно повреждено во время атаки РФ на пути к портам Большой Одессы - АМПУ10:28 • 8554 просмотра
публикации
Пока Европа подписывает оборонные соглашения, в Украине на производителя "Фламинго" Fire Point осуществляется рейдерская атака - авиаэксперт11:33 • 2430 просмотра
Астропрогноз на 18 мая — 24 мая 2026 года — ураническая неделя и начало новой эпохи
Эксклюзив
10:49 • 10247 просмотра
Что известно о врачах Odrex, которых судят по делу о смерти бизнесмена Аднана КиванаPhoto10:09 • 13057 просмотра
Амарант: чем полезны семена, как их употреблять и кому стоит быть осторожным17 мая, 10:00 • 95158 просмотра
Презентация "Оземпик" в Украине: сколько стоит, нужен ли рецепт и насколько безопасна "волшебная таблетка"Photo
Эксклюзив
15 мая, 19:59 • 104805 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Блогеры
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Одесса
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 46440 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 47459 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 73496 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 73496 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 96043 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Ракетный комплекс "Тор
Дипломатка
Truth Social

Денис Пятигорец может заменить умершего Степана Кубива в Верховной Раде

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Вместо умершего Степана Кубива в Раду может пройти Денис Пятигорец от "Евросолидарности". Ранее он был заместителем председателя Волынской ОГА.

Денис Пятигорец может заменить умершего Степана Кубива в Верховной Раде
Фото: Волынская ОГА

В Верховную Раду Украины вместо умершего Степана Кубива по спискам политической партии "Европейская Солидарность" может пройти Денис Пятигорец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.

Детали

По данным ЦИК, Пятигорец родился 28 декабря 1979 года, был заместителем председателя Волынской областной государственной администрации, на данный момент является членом Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует, включен в избирательный список под № 28.

По данным аналитического портала "Чесно", Пятигорец родился в Запорожье, до прихода в политику работал журналистом на запорожских телеканалах. В 2007 году окончил Запорожский институт государственного и муниципального управления. Также он окончил Запорожский национальный технический университет.

С 2012 по 2013 годы был депутатом Запорожского городского совета. Является одним из крупнейших прогульщиков заседаний совета. В 2012-2019 годах был помощником на общественных началах нардепа Верховной Рады 7 и 8 созывов Степана Ивахива.

В 2017-2019 годах работал заместителем председателя Волынской областной государственной администрации. В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от "Европейской солидарности" (№28 в списке) как член партии.

Напомним

18 мая умер народный депутат Украины Степан Кубив. Он был членом комитета по вопросам экономического развития.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Законы
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Украина
Запорожье