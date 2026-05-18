Денис Пятигорец может заменить умершего Степана Кубива в Верховной Раде
Киев • УНН
В Верховную Раду Украины вместо умершего Степана Кубива по спискам политической партии "Европейская Солидарность" может пройти Денис Пятигорец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.
По данным ЦИК, Пятигорец родился 28 декабря 1979 года, был заместителем председателя Волынской областной государственной администрации, на данный момент является членом Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует, включен в избирательный список под № 28.
По данным аналитического портала "Чесно", Пятигорец родился в Запорожье, до прихода в политику работал журналистом на запорожских телеканалах. В 2007 году окончил Запорожский институт государственного и муниципального управления. Также он окончил Запорожский национальный технический университет.
С 2012 по 2013 годы был депутатом Запорожского городского совета. Является одним из крупнейших прогульщиков заседаний совета. В 2012-2019 годах был помощником на общественных началах нардепа Верховной Рады 7 и 8 созывов Степана Ивахива.
В 2017-2019 годах работал заместителем председателя Волынской областной государственной администрации. В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от "Европейской солидарности" (№28 в списке) как член партии.
18 мая умер народный депутат Украины Степан Кубив. Он был членом комитета по вопросам экономического развития.