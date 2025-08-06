Центр украинистики в Японии присоединяется к глобальной академической сети - Зеленская

Во время визита в Японию первая леди Елена Зеленская и министр иностранных дел Андрей Сибига встретились с ректором Университета Кобе Гакуин профессором Нобухико Бишю. Зеленская поблагодарила вуз за открытие первого в Индо-Тихоокеанском регионе Центра украинистики имени Тадаши Мацугучи и объявила о присоединении университета к Глобальной коалиции украинских студий - государственной инициативе, которая распространяет знания об Украине в мире. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

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Сегодня вместе с ректором университета сделали еще один шаг к изучению Украины в регионе – это заведение первым в Японии присоединяется к Глобальной коалиции украинских студий - отметила Елена Зеленская.

Глобальная коалиция украинских студий – государственная инициатива нашей страны, созданная для того, чтобы объединять академические центры украинистики по всему миру и распространять интерес к изучению Украины.

россия на протяжении веков инвестировала значительные ресурсы в распространение своей версии истории. Украину нередко изучали в рамках российского контекста, с использованием источников, материалов и идей, сформированных под влиянием российского исторического нарратива. Это приводило к тому, что значительные украинские фигуры, художники и культурные достояния часто рассматривались как часть российской истории и культуры. Теперь должны защищать наше наследие и достижения - подчеркнула первая леди.

Благодаря совместным усилиям в этом году к Глобальной коалиции украинских студий присоединились 14 университетов из Финляндии, ЮАР, Чехии, Австрии, Канады, Эстонии, Южной Кореи и Италии. В общей сложности более 70 вузов в мире заинтересованы стать частью этой инициативы. Елена Зеленская поблагодарила Университет Кобе Гакуин и его ученых за ценность не только знаний, но и человеческого достоинства и свободы мысли.

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