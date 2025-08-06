Центр україністики в Японії приєднується до глобальної академічної мережі - Зеленська

Під час візиту до Японії перша леді Олена Зеленська та міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрілися з ректором Університету Кобе Гакуїн професором Нобухіко Бішю. Зеленська подякувала вишу за відкриття першого в Індо-Тихоокеанському регіоні Центру україністики імені Тадаші Мацуґучі та оголосила про приєднання університету до Глобальної коаліції українських студій - державної ініціативи, яка поширює знання про Україну у світі. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

Сьогодні разом із ректором університету зробили ще один крок до вивчення України в регіоні – цей заклад першим у Японії приєднується до Глобальної коаліції українських студій

Глобальна коаліція українських студій – державна ініціатива нашої країни, створена для того, щоб об'єднувати академічні осередки україністики в усьому світі та поширювати інтерес до вивчення України.

росія впродовж століть інвестувала значні ресурси в поширення своєї версії історії. Україну нерідко вивчали в межах російського контексту, із використанням джерел, матеріалів та ідей, сформованих під впливом російського історичного наративу. Це призводило до того, що значні українські постаті, митці та культурні надбання часто розглядалися як частина російської історії та культури. Тепер мусимо боронити наш спадок і здобутки