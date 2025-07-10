В Україні 6 тисяч шкільних кухарів пройшли навчання за модернізованими стандартами - Зеленська

Сьогодні в Україні 6 тисяч шкільних кухарів пройшли навчання за модернізованими стандартами. Щодня 1,5 мільйони українських дітей отримують безкоштовні гарячі обіди, повідомила перша леді Олена Зеленська під час Конференції по відбудові України, повідомляє УНН.

Команда реформаторів модернізувала 1,5 тисячі кухонь, і 6 тисяч шкільних кухарів пройшли навчання за модернізованими стандартами - повідомила Зеленська.

Вона додала, що станом на сьогодні 1,5 мільйони українських дітей щодна отримують гарячі безкоштовні обіди.

Щодня 1,5 млн українських дітей отримують безкоштовні гарячі обіди в школі. Наша кампанія здорового харчування охопила 7 мільйонів українців, адже ми віримо, що формуючи здорові звички з дитинства, ми формуємо здорову націю - зазначила перша леді.

Доповнення

Зеленська повідомила, сьогодні в Україні працює 11 тисяч реабілітологів, які вже допомогли 600 тисячам людей. Також наша держава започаткувала міжнародне медичне партнерство.