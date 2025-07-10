В Украине 6 тысяч школьных поваров прошли обучение по модернизированным стандартам - Зеленская

Сегодня в Украине 6 тысяч школьных поваров прошли обучение по модернизированным стандартам. Ежедневно 1,5 миллиона украинских детей получают бесплатные горячие обеды, сообщила первая леди Елена Зеленская во время Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Команда реформаторов модернизировала 1,5 тысячи кухонь, и 6 тысяч школьных поваров прошли обучение по модернизированным стандартам - сообщила Зеленская.

Она добавила, что по состоянию на сегодня 1,5 миллиона украинских детей ежедневно получают горячие бесплатные обеды.

Ежедневно 1,5 млн украинских детей получают бесплатные горячие обеды в школе. Наша кампания здорового питания охватила 7 миллионов украинцев, ведь мы верим, что формируя здоровые привычки с детства, мы формируем здоровую нацию - отметила первая леди.

Дополнение

Зеленская сообщила, что сегодня в Украине работает 11 тысяч реабилитологов, которые уже помогли 600 тысячам человек. Также наше государство начало международное медицинское партнерство.