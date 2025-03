Трамп заявил о непричастности США к взрыву ракеты-носителя в Иране

“Соединенные Штаты Америки не были причастны к катастрофической аварии во время окончательной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir на стартовой площадке в Иране. Я желаю Ирана всего наилучшего и удачи в том, чтобы установить, что произошло на космодроме”, — написал президент. К своему сообщению он прикрепил спутниковый снимок, на котором видны повреждения ракеты и стартовой площадки.

Ранее в пятницу министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. По его словам, “в действительности спутник „Нахид-1“ в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке”.

Ранее УНН сообщал, что в четверг Иран сделал попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, которая оказалась неудачной и взорвалась.

В апреле глава Иранского института космоса Хоссейн Самыми сообщил о планах Тегерана вывести на орбиту до конца марта 2020 телекоммуникационные спутники “Нахид-1” и “Нахид-2”, а также аппарат дистанционного зондирования “Парс-1”.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019