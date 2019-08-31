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Трамп заявив про непричетність США до вибуху ракети-носія в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. США не причетні до невдачі, якої обернулася розпочата Іраном в четвер спроба запуску ракети з космодрому імені Імама Хомейні, розташованого в провінції Семнан на півночі країни. Відповідне повідомлення розмістив в п’ятницю в Twitter президент США Дональд Трамп, передає УНН.

"Сполучені Штати Америки не були причетні до катастрофічної аварії під час остаточної підготовки до запуску ракети-носія Safir на стартовому майданчику в Ірані. Я бажаю Ірану всього найкращого і удачі в тому, щоб встановити, що сталося на космодромі", - написав президент. До свого повідомлення він прикріпив супутниковий знімок, на якому видно пошкодження ракети і стартового майданчика.

Раніше в п'ятницю міністр інформаційно-комунікаційних технологій Ірану Мохаммад Джавад Азарі Джахромі спростував відомості про невдалий запуск супутника. За його словами, "в дійсності супутник "Нахід-1" в хорошому стані і зараз знаходиться на випробувальному майданчику".

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Раніше УНН повідомляв, що у четвер Іран зробив спробу здійснення запуску ракети з космодрому імені Імама Хомейні, яка виявилася невдалою та вибухнула.

У квітні глава Іранського інституту космосу Хоссейн Самими повідомив про плани Тегерана вивести на орбіту до кінця березня 2020 року телекомунікаційні супутники "Нахід-1" і "Нахід-2", а також апарат дистанційного зондування "Парс-1".

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

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