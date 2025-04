Трамп считает, что демократам во время суда с республиканцами придется раскрыть переписку

“Забавно, что демократы подали иск против республиканцев за то, что те победили”, — написал он. Теперь, по мнению американского лидера, им придется “отдать источник материалов, включая серверы и электронные письма”.

Трамп, вероятно, имеет в виду внутреннюю партийную переписку, которая послужит подтверждением того, что члены Национального комитета Демократической партии (НКДП) намеревались оказать поддержку экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, создавая различные препятствия для сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который боролся с ней за право быть выдвинутым кандидатом в президенты от партии. Данные письма были опубликованы организацией WikiLeaks летом 2016 года. Комитет тогда не стал опровергать подлинность сообщений и позже принес Сандерсу извинения.

So funny, the Democrats have sued the Republicans for Winning. Now he R’s counter and force them to turn over a treasure trove of material, including Servers and Emails!

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп пригрозил Демократической партии мерами через иск, поданный касательно его предвыборного штаба.