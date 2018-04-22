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Трамп вважає, що демократам під час суду з республіканцями доведеться розкрити переписку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп в суботу в своєму Twitter заявив, що Демократичній партії США під час судового розгляду з республіканцями доведеться надати свої сервери і внутрішню переписку, інформує УНН.

Трамп вважає, що демократам під час суду з республіканцями доведеться розкрити переписку

“Забавно, що демократи подали позов проти республіканців за те, що ті перемогли”, — написав він. Тепер, на думку американського лідера, їм доведеться “віддати джерело матеріалів, включаючи сервери і електронні листи”.

Трамп, ймовірно, має на увазі внутрішню партійну переписку, яка послужить підтвердженням того, що члени Національного комітету Демократичної партії (НКДП) мали намір надати підтримку екс-держсекретареві Хілларі Клінтон, створюючи різні перешкоди для сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, який боровся з нею за право бути висунутим кандидатом в президенти від партії. Дані листи були опубліковані організацією WikiLeaks влітку 2016 року. Комітет тоді не став спростовувати справжність повідомлень і пізніше приніс Сандерсу вибачення.

So funny, the Democrats have sued the Republicans for Winning. Now he R’s counter and force them to turn over a treasure trove of material, including Servers and Emails!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп пригрозив Демократичній партії заходами у відповідь через позов, поданий щодо його передвиборного штабу.

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