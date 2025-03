Трамп высмеял присвоение эко-активистке Грете Тунберг звания "Человека года"

"Просто смешно. Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом! Отдохни, Грета, отдохни!", - написал Трамп.

В свою очередь, Тунберг отредактировала в Twitter краткую информацию о себе.

Сейчас в профиле значится: "тинейджер, которая работает над своей проблемой по управлению гневом. На данный момент отдыхаю и смотрю старый добрый фильм с другом".

Напомним, что 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии журнала Time. Среди номинантов также был и Дональд Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019