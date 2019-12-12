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Трамп высмеял присвоение эко-активистке Грете Тунберг звания "Человека года"

Трамп высмеял присвоение эко-активистке Грете Тунберг звания "Человека года"

Киев  •  УНН

 • 15861 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в саркастической манере выразил свое недовольство тем, что 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг стал человеком года по версии журнала Time. Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Просто смешно. Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом! Отдохни, Грета, отдохни!", - написал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто такая Грета Тунберг и почему она стала человеком года.

В свою очередь, Тунберг отредактировала в Twitter краткую информацию о себе.

Сейчас в профиле значится: "тинейджер, которая работает над своей проблемой по управлению гневом. На данный момент отдыхаю и смотрю старый добрый фильм с другом".

Напомним, что 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии журнала Time. Среди номинантов также был и Дональд Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

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