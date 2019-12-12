Трамп висміяв присвоєння екоактивістці Ґреті Тунберґ звання "Людина року"

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в саркастичній манері висловив своє невдоволення тим, що 16-річна екоактивістка Ґрета Тунберґ стала людиною року за версією журналу Time. Про це він написав у себе в Twitter, передає УНН.