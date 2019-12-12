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Трамп висміяв присвоєння екоактивістці Ґреті Тунберґ звання "Людина року"

Трамп висміяв присвоєння екоактивістці Ґреті Тунберґ звання "Людина року"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в саркастичній манері висловив своє невдоволення тим, що 16-річна екоактивістка Ґрета Тунберґ стала людиною року за версією журналу Time. Про це він написав у себе в Twitter, передає УНН.

"Просто смішно. Ґрета повинна попрацювати над своєю проблемою з управління гнівом, а потім сходити на старий добрий фільм з другом! Відпочинь, Ґрето, відпочинь!", - написав Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хто така Ґрета Тунберґ і чому вона стала людиною року.

У свою чергу, Тунберґ відредагувала в Twitter коротку інформацію про себе.

Зараз в профілі значиться: "Тінейджерка, яка працює над своєю проблемою з управління гнівом. На даний момент відпочиваю і дивлюся старий добрий фільм з другом".

Нагадаємо, що 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ визнана людиною 2019 року за версією журналу Time. Серед номінантів також був і Дональд Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

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