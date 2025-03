Трамп висміяв присвоєння екоактивістці Ґреті Тунберґ звання "Людина року"

"Просто смішно. Ґрета повинна попрацювати над своєю проблемою з управління гнівом, а потім сходити на старий добрий фільм з другом! Відпочинь, Ґрето, відпочинь!", - написав Трамп.

У свою чергу, Тунберґ відредагувала в Twitter коротку інформацію про себе.

Зараз в профілі значиться: "Тінейджерка, яка працює над своєю проблемою з управління гнівом. На даний момент відпочиваю і дивлюся старий добрий фільм з другом".

Нагадаємо, що 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ визнана людиною 2019 року за версією журналу Time. Серед номінантів також був і Дональд Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019