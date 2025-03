Трамп прокомментировал отказ Клинтон от участия в выборах президента

“Жаль, это значит, мне не доведется соперничать с ней снова? Ее будет очень не хватать”, — написал американский лидер.

Накануне Клинтон объявила, что, несмотря на отказ баллотироваться, она намерена “продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верит”. Также она пообещала активно участвовать в политике и поддерживать кандидатов от демократов в 2020 году.

Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты и была соперницей Дональда Трампа в 2016 году. В октябре 2018 года она не исключала, что примет участие в предстоящей президентской гонке, но однозначно о своем выдвижении говорить не стала. После этого Трамп заявил, что был бы “очень счастлив” снова соревноваться с ней.

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House”. Aw-shucks, does that mean I will not get to run against her again? She will be sorely missed!

