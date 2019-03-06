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Трамп прокомментировал отказ Клинтон от участия в выборах президента

Киев  •  УНН

 • 9553 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал решение бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году, передает УНН.

“Жаль, это значит, мне не доведется соперничать с ней снова? Ее будет очень не хватать”, — написал американский лидер.

Накануне Клинтон объявила, что, несмотря на отказ баллотироваться, она намерена “продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верит”. Также она пообещала активно участвовать в политике и поддерживать кандидатов от демократов в 2020 году.

Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты и была соперницей Дональда Трампа в 2016 году. В октябре 2018 года она не исключала, что примет участие в предстоящей президентской гонке, но однозначно о своем выдвижении говорить не стала. После этого Трамп заявил, что был бы “очень счастлив” снова соревноваться с ней.

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House”. Aw-shucks, does that mean I will not get to run against her again? She will be sorely missed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2019

Напоминаем, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году и прокомментировала свои дальнейшие шаги в политике.

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