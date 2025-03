Трамп прокоментував відмову Клінтон від участі у виборах президента

“Шкода, це означає, мені не доведеться змагатися з нею знову? Її буде дуже не вистачати”, — написав американський лідер.

Напередодні Клінтон оголосила, що, незважаючи на відмову балотуватися, вона має намір “продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірить”. Також вона пообіцяла активно брати участь в політиці і підтримувати кандидатів від демократів у 2020 році.

Хілларі Клінтон балотувалася в президенти і була суперницею Дональда Трампа в 2016 році. У жовтні 2018 року вона не виключала, що візьме участь в майбутніх президентських перегонах, але однозначно про своє висунення говорити не стала. Після цього Трамп заявив, що був би “дуже щасливий” знову змагатися з нею.

