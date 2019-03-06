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Трамп прокоментував відмову Клінтон від участі у виборах президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп в своєму Twitter прокоментував рішення колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон, яка не стала висувати свою кандидатуру на виборах у 2020 році, передає УНН.

“Шкода, це означає, мені не доведеться змагатися з нею знову? Її буде дуже не вистачати”, — написав американський лідер.

Напередодні Клінтон оголосила, що, незважаючи на відмову балотуватися, вона має намір “продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірить”. Також вона пообіцяла активно брати участь в політиці і підтримувати кандидатів від демократів у 2020 році.

Хілларі Клінтон балотувалася в президенти і була суперницею Дональда Трампа в 2016 році. У жовтні 2018 року вона не виключала, що візьме участь в майбутніх президентських перегонах, але однозначно про своє висунення говорити не стала. Після цього Трамп заявив, що був би “дуже щасливий” знову змагатися з нею.

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 березня 2019 р.

Нагадуємо, екс-держсекретар Хілларі Клінтон повідомила, що не буде балотуватися на пост президента США в 2020 році та прокоментувала свої подальші кроки у політиці.

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