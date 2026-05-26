Трамп пройдет ежегодный медосмотр после волны внимания к его здоровью — СМИ

Президент США Дональд Трамп 26 мая пройдет ежегодный медицинский осмотр в военном медицинском центре Уолтера Рида после года повышенного внимания к его состоянию здоровья и появления новых вопросов относительно физического состояния американского лидера. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Внимание привлекли фото с сыпью и отеками

Как отмечает издание, в последнее время в медиа активно обсуждали фотографии Трампа с сыпью на шее, а также снимки, сделанные еще в июле 2025 года, на которых были заметны отеки лодыжек и синяки на руке, замаскированные косметикой.

Врач Белого дома Шон Барбабелла заявлял, что президент использует "обычный крем в качестве профилактического лечения кожи", однако подробностей относительно диагноза не раскрыл.

После появления фото с отеками и синяками Барбабелла заверил, что состояние Трампа не свидетельствует о тромбозе или артериальных заболеваниях.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, отеки были связаны с "распространенным венозным заболеванием", а синяки на руке объяснили большим количеством рукопожатий.

Трамп отметит 80-летие в июне

14 июня Дональду Трампу исполнится 80 лет.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года он стал старейшим президентом США на момент вступления в должность.

Трамп регулярно подчеркивает свою физическую форму и сравнивает себя с предыдущим президентом Джо Байденом, который покинул пост в 82 года на фоне дискуссий о его состоянии здоровья.

В то же время американские СМИ неоднократно обращали внимание на случаи, когда Трамп, вероятно, засыпал во время официальных встреч.

Комментируя такие эпизоды в феврале, президент США пошутил: "Кое-кто говорил, что я закрыл глаза. Слушайте, там было довольно скучно. Я не спал. Я просто закрыл глаза, потому что хотел поскорее оттуда уйти".

В Белом доме ранее подтверждали проведение МРТ

The Guardian также напоминает, что в октябре 2025 года Трамп сообщил о прохождении МРТ.

Сначала Белый дом не объяснял причин обследования, а позже заявил, что результаты показали "исключительное физическое состояние" президента.

В то же время медицинские эксперты обращали внимание, что МРТ обычно не входит в стандартный ежегодный медосмотр и проводится для детального исследования отдельных органов или систем организма.

