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Трамп пригрозил отказом от дебатов на "радикально левых" телеканалах

Трамп пригрозил отказом от дебатов на "радикально левых" телеканалах

Киев  •  УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп накануне президентских выборов может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Демократы только что отстранили (телеканал) Fox News от проведения (внутрипартийных) дебатов. Хорошо, тогда я думаю, что сделаю то же самое с лживыми новостными телекомпаниями и радикальными левыми демократами в вопросе дебатов на всеобщих выборах!”, — написал Трамп. При этом ряд американских СМИ утверждает, что глава государства не имеет возможности воспрепятствовать организации проведения дебатов перед выборами в 2020 году.

В среду председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Том Перес заявил, что его однопартийцы не будут проводить теледебаты своих претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США на выборах 2020 года на платформах Fox News ввиду данных о неподобающих взаимоотношениях данного телеканала с вашингтонской администрацией.

Он ранее информировал, что первые теледебаты намечены на июнь 2019 года и будут проходить в течение двух дней. В США отмечают, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам.

Democrats just blocked @FoxNews from holding a debate. Good, then I think I’ll do the same thing with the Fake News Networks and the Radical Left Democrats in the General Election debates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 березня 2019 р.

Соответственно, таким образом президент отреагировал на решение национального комитета Демократической партии не проводить в этом году теледебаты в рамках праймериз на канале Fox News.

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