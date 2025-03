Трамп пригрозил отказом от дебатов на "радикально левых" телеканалах

“Демократы только что отстранили (телеканал) Fox News от проведения (внутрипартийных) дебатов. Хорошо, тогда я думаю, что сделаю то же самое с лживыми новостными телекомпаниями и радикальными левыми демократами в вопросе дебатов на всеобщих выборах!”, — написал Трамп. При этом ряд американских СМИ утверждает, что глава государства не имеет возможности воспрепятствовать организации проведения дебатов перед выборами в 2020 году.

В среду председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Том Перес заявил, что его однопартийцы не будут проводить теледебаты своих претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США на выборах 2020 года на платформах Fox News ввиду данных о неподобающих взаимоотношениях данного телеканала с вашингтонской администрацией.

Он ранее информировал, что первые теледебаты намечены на июнь 2019 года и будут проходить в течение двух дней. В США отмечают, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам.

Democrats just blocked @FoxNews from holding a debate. Good, then I think I’ll do the same thing with the Fake News Networks and the Radical Left Democrats in the General Election debates!

Соответственно, таким образом президент отреагировал на решение национального комитета Демократической партии не проводить в этом году теледебаты в рамках праймериз на канале Fox News.