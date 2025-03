Трамп пригрозив відмовою від дебатів на "радикально лівих" телеканалах

“Демократи тільки що усунули (телеканал) Fox News від проведення (внутрішньопартійних) дебатів. Добре, тоді я думаю, що зроблю те ж саме з брехливими новинними телекомпаніями і радикальними лівими демократами в питанні дебатів на загальних виборах!”, — написав Трамп. При цьому ряд американських ЗМІ стверджує, що глава держави не має можливості перешкодити організації проведення дебатів перед виборами в 2020 році.

У середу голова Національного комітету Демократичної партії (НКДП) США Том Перес заявив, що його однопартійці не проводитимуть теледебати своїх претендентів на висунення кандидатом в президенти США на виборах 2020 року на платформах Fox News через дані про неналежні взаємини даного телеканалу з вашингтонської адміністрацією.

Він раніше інформував, що перші теледебати заплановані на червень 2019 року і будуть проходити протягом двох днів. У США відзначають, що з числа провідних американських ЗМІ саме Fox News симпатизує Трампу і користується прихильністю в Білому домі. Так, президент США регулярно дивиться саме цей телеканал, підтримує дружні стосунки з деякими його ведучими і найчастіше дає інтерв’ю його журналістам.

Democrats just blocked @FoxNews from holding a debate. Good, then I think I’ll do the same thing with the Fake News Networks and the Radical Left Democrats in the General Election debates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 березня 2019 р.

Відповідно, таким чином президент відреагував на рішення національного комітету Демократичної партії не проводити в цьому році теледебати в рамках праймеріз на каналі Fox News.