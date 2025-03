Трамп: при необходимости я мог бы принять участие в переговорах между РФ и Украиной

"Я считаю, что тот факт, что вчера (7 сентября - ред) состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялся очень и очень положительное событие", - заявил Дональд Трамп.

Ранее, в субботу Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что считает, что обмен удерживаемыми лицами, проведенный между Россией и Украиной, может стать первым шагом к перемирию.

'If they needed me to get involved I'd get involved,' – #Trump responds to my question on whether the #US should join the Normandy format. 'I think the fact that the prisoner swap took place yesterday between #Russia and #Ukraine is a very big step. And it's a very positive step' pic.twitter.com/CP8zzApj2c

