Трамп: при необхідності я міг би взяти участь в переговорах між РФ і Україною

“Я вважаю, що той факт, що вчора (7 вересня - ред) відбувся обмін полоненими між Росією та Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія”, — заявив Дональд Трамп.

Раніше, у суботу Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що вважає, що обмін утримуваними особами, проведений між Росією і Україною, може стати першим кроком до перемир’я.

'If they needed me to get involved I'd get involved,' – #Trump responds to my question on whether the #US should join the Normandy format. 'I think the fact that the prisoner swap took place yesterday between #Russia and #Ukraine is a very big step. And it's a very positive step' pic.twitter.com/CP8zzApj2c

— Mykhailo Komadovsky (@komadovsky) September 9, 2019